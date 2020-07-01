Порошенко прийшов на допит до ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. П’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань у справі щодо призначення членів Вищої ради правосуддя (ВРП). Відео з-під стін відомства він оприлюднив у Facebook, повідомляє УНН.
"Дякую кожному з вас, хто сьогодні проявив небайдужість та вийшов під ДБР", - написав він у соцмережі.
Додамо, ДБР викликало на допит як підозрюваного п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка на 30 червня у справі за фактом можливого захоплення державної влади та невиконання рішення суду під час проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів ВРП.
Утім, його адвокат Ігор Головань заявив, що Порошенко не прийде у ДБР 30 червня, а буде там 1 липня.