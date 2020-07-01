Порошенко пришел на допрос в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о назначении членов Высшего совета правосудия (ВСП). Видео из-под стен ведомства он обнародовал в Facebook, сообщает УНН.
"Благодарю каждого из вас, кто сегодня проявил неравнодушие и вышел под ГБР", - написал он в соцсети.
Добавим, ГБР вызвало на допрос в качестве подозреваемого пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на 30 июня во деле по факту возможного захвата государственной власти и невыполнения решения суда во время проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения членов ВСП.
При этом, его адвокат Игорь Головань заявил, что Порошенко не придет в ГБР 30 июня, а будет там 1 июля.