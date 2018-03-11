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Порошенко привітав Ярового з "золотом" на Паралімпійських іграх-2018

Порошенко привітав Ярового з "золотом" на Паралімпійських іграх-2018

Київ • УНН

 • 9890 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав українця Максима Ярового з перемогою в лижних перегонах на дистанції 15 км на Паралімпійських іграх-2018. Про це Порошенко написав в своєму Twitter, передає УНН

“В України друге „золото” на Зимових Паралімпійських іграх-2018! Вітаємо Максима Ярового, який став найкращим в лижних перегонах на дистанції 15 км. Так тримати!“, — написав Порошенко.

Нагадаємо, в рамках другого змагального дня Паралімпійських зимових ігор відбулися перші лижні перегони на турнірі. У лижній гонці на 15 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату не було рівних українцеві Максиму Яровому.

В України друге “золото” на Зимових Паралімпійських іграх-2018! Вітаємо Максима Ярового, який став найкращим в лижних перегонах на дистанції 15 км. Так тримати! pic.twitter.com/1uDaDq7nb7

— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 березня 2018 р.

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