Порошенко поздравил Ярового с "золотом" на Паралимпийских играх-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца Максима Ярового с победой в лыжных гонках на дистанции 15 км Паралимпийских игр-2018. Об этом Порошенко написал в своем Twitter, передает УНН.
“В Украине второе „золото“ на Зимних Паралимпийских играх-2018! Поздравляем Максима Ярового, который стал лучшим в лыжных гонках на дистанции 15 км. Так держать!” — написал Порошенко.
Напомним, в рамках второго соревновательного дня Паралимпийских зимних игр состоялись первые лыжные гонки на турнире. В лыжной гонке на 15 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата не было равных украинцу Максиму Яровому.
В Украине второе “золото” на Зимних Паралимпийских играх-2018! Поздравляем Максима Ярового, который стал лучшим в лыжных гонках на дистанции 15 км. Так держать! pic.twitter.com/1uDaDq7nb7— Петр Порошенко (@poroshenko) 11 марта 2018