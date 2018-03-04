Порошенко привітав Німеччину з рішенням про створення нового федерального уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав рішення членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) разом з Християнсько-демократичним союзом (ХДС) і Християнсько-соціальним союзом (ХСС) про створення нового федерального уряду. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сердечно вітаю наших німецьких друзів із рішенням членів Соціал-демократичної партії Німеччини — разом з ХДС/ХСС — створити новий Федеральний уряд!”, — наголосив він.
Глава держави додав, що узгоджена коаліційна угода — чіткий дороговказ для продовження політичної підтримки України та завершення російської агресії.
Нагадаємо, більшість членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) проголосували за формування “великої коаліції” з блоком Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС).