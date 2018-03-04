Порошенко поздравил Германию с решением о создании нового федерального правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) вместе с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Христианско-социальным союзом (ХСС) о создании нового федерального правительства. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сердечно поздравляю наших немецких друзей решению членов Социал-демократической партии Германии - вместе с ХДС/ ХСС - создать новое Федеральное правительство!", - подчеркнул он.
Глава государства добавил, что согласованное коалиционное соглашение - четкий указатель для продолжения политической поддержки Украины и завершения российской агрессии.
Напомним, большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовали за формирование "большой коалиции" с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).