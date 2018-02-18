Порошенко привітав Абраменка із Олімпійським "золотом"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав українця Олександра Абраменка із завоюванням золотої медалі на Зимовій Олімпіаді у Пхьончхані. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Щиро вітаю Олександра Абраменка із золотою медаллю з фрістайлу на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані. Україна пишається твоєю перемогою!”, — написав Порошенко.
Нагадаємо, українець Олександр Абраменко здобув перше для України “золото” на зимових Олімпійських іграх 2018 у Пхьончхані з фрістайлу.