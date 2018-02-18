Порошенко поздравил Абраменко с Олимпийским "золотом"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца Александра Абраменко с завоеванием золотой медали на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Искренне поздравляю Александра Абраменко с золотой медалью по фристайлу на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Украина гордится твоей победой!", - написал Порошенко.
Напомним, украинец Александр Абраменко с добыл первое для Украины "золото" на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане по фристайлу.