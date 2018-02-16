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Порошенко прибув до Мюнхена

Порошенко прибув до Мюнхена

Київ • УНН

 • 9045 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко прибув до Мюнхена на конференцію з питань безпеки. Про це повідомив у Twitter посол України у Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.

"Мюнхен урочисто зустрічає Президента @poroshenko: це 11-й візит Глави Держави до Німеччини за останні три роки", - написав Мельник.

Він додав, що Берлін - ключовий партнер України на міжнародній арені.

"Попереду - участь у Мюнхенській безпековій конференції & важливі двосторонні зустрічі. З Богом!" - додав посол.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 16 лютого виступить з окремою промовою на 54-й Мюнхенській конференції з безпеки.

У рамках участі у конференції він проведе зустрічі з керівниками ООН та НАТО, високими представниками США та керівництвом держав-членів та інституцій Європейського Союзу.

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