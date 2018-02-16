Порошенко прибыл в Мюнхен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Мюнхен на конференцию по вопросам безопасности. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.
"Мюнхен торжественно встречает Президента @poroshenko: это 11-й визит главы государства в Германию за последние три года", - написал Мельник.
Он добавил, что Берлин - ключевой партнер Украины на международной арене.
"Впереди - участие в Мюнхенской конференции по безопасности & важные двусторонние встречи. С Богом!" - добавил посол.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 16 февраля выступит с отдельной речью на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.
В рамках участия в конференции он проведет встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США и руководством государств-членов и институтов Европейского Союза.