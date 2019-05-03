Порошенко пообіцяв прикордонникам 24 сучасних вертольоти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Для прикордонної служби будуть закуплені 24 сучасних легких патрульних вертольоти. Про це під час виступу присвяченому 101-й річниці створення прикордонного відомства України сказав Президент України Петро Порошенко, повідомляє УНН.
"Для прикордонної служби будуть закуплені 24 сучасних легких патрульних вертольоти. У країні реалізується 18 спільних міжнародних проектів, що стосуються удосконалення охорони кордону", - сказав глава держави.
Також він нагадав, що розгорнуто Регіональне управління Морської охорони, а корабельно-катерний склад поповнено новим катером Морської охорони типу UMC-1000.
"У цьому році очікуємо укладання договорів на будівництво 22 сучасних кораблів патрульного класу", - повідомив Порошенко.
Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив, що за час російської агресії загинули 70 прикордонників.