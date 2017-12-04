Порошенко пообіцяв місцевій владі ширші повноваження у сфері земельних відносин
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Повноваження щодо державної реєстрації земельних ділянок, погодження документації із землеустрою, контролю за цільовим використання землі слід передати від Держгеокадастру до виконавчих комітетів місцевих рад. Про це заявив Президент України Петро Порошенко на ІІ всеукраїнському форумі об'єднаних громад, передає кореспондент УНН.
“Ми також плануємо провести деконцентрацію сфери земельних відносин. Наразі завершується робота над законопроектом, де ОТГ мають негайно отримати право розпоряджатися державною землею. Також буде добре, якщо повноваження щодо державної реєстрації земельних ділянок перейдуть від Держгеокадастру до місцевих рад. Це усуне рейдерство на місцях та суперечки щодо того, кому належить врожай”, — сказав Президент.
Крім того, за його словами, податок з доходів фізичних осіб від надання земельних ділянок та паїв в оренду має бути частиною доходної бази місцевих бюджетів.
“Для цього він буде сплачуватися не за місцем реєстрації податкового агента чи податкової адреси орендаря, а винятково за місцем розташування земельної ділянки”, — додав П.Порошенко.
Президент також наголосив на тому, що потребує врегулювання питання сірої оренди.
“Близько 12 млн гектарів землі (30%) — перебувають у непрозорій, сірій оренді. А це означає, що повз бюджет проходить чимало коштів, які мають іти на розвиток громад. Тому громада повинна мати можливість контролювати податок на землю”, — уточнив Глава держави.
Як повідомляв УНН, в Україні штрафуватимуть за погіршення родючості землі.