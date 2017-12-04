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Порошенко пообещал местным властям более широкие полномочия в сфере земельных отношений

Порошенко пообещал местным властям более широкие полномочия в сфере земельных отношений

Киев  •  УНН

 • 13408 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Полномочия по государственной регистрации земельных участков, согласования документации по землеустройству, контролю за целевым использование земли следует передать от Госгеокадастра к исполнительным комитетам местных советов. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на II всеукраинском форуме объединенных общин, передает корреспондент УНН.

"Мы также планируем провести деконцентрацию сферы земельных отношений. Сейчас завершается работа над законопроектом, где ОТО должны немедленно получить право распоряжаться государственной землей. Также будет хорошо, если полномочия по государственной регистрации земельных участков перейдут от Госгеокадастра к местным советам. Это устранит рейдерство на местах и ​​споры о том, кому принадлежит урожай", - сказал Президент.

Кроме того, по его словам, налог с доходов физических лиц от предоставления земельных участков и паев в аренду должно быть частью доходной базы местных бюджетов.

"Для этого он будет уплачиваться не по месту регистрации налогового агента или налогового адреса арендатора, а исключительно по месту расположения земельного участка", - добавил П.Порошенко.

Президент также отметил, что требует урегулирования вопроса серой аренды.

"Около 12 млн гектаров земли (30%) - находятся в непрозрачной, серой аренде. А это значит, что мимо бюджета проходит немало средств, которые должны идти на развитие общин. Поэтому общество должно иметь возможность контролировать налог на землю", - уточнил Глава государства.

Как сообщал УНН, в Украине будут штрафовать за ухудшение плодородия земли.

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