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Порошенко подякував владі США за "кримську декларацію"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував владі США за декларацію, в якій Вашингтон заявив, що невизнання анексії Криму Росією стало офіційною політикою США. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує УНН.

“Вітаю історичну заяву Вашингтона про невизнання спроби анексії Українського Криму російським агресором. Достойна відповідь гібридним провокаціям Кремля після Гельсінкі. Щиро вдячний Адміністрації Президента Дональда Трампа за безкомпромісну позицію щодо підтримки територіальної цілісності України в міжнародно-визнаних кордонах”, — заявив український лідер.

Порошенко також закликав усіх “щирих друзів та партнерів України підтримати „Декларацію Помпео“”.

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Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео виступив зі декларацією про невизнання анексії Криму та входження українського півострова до складу Росії. Він підкреслив, що у Вашингтоні “відмовляються визнавати суверенітет Кремля” над півостровом і закликав Москву припинити окупацію Криму.

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