Порошенко поблагодарил власти США за "крымскую декларацию"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил власти США за декларацию, в которой Вашингтон заявил, что непризнание аннексии Крыма Россией стало официальной политикой США. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Поздравляю историческое заявление Вашингтона о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором. Достойный ответ гибридным провокации Кремля после Хельсинки. Искренне благодарен Администрации Президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию по поддержке территориальной целостности Украины в международно-признанных границах”, — заявил украинский лидер.
Порошенко также призвал всех “искренних друзей и партнеров Украины поддержать „Декларацию Помпео“”.
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Напомним, госсекретарь США Майк Помпео выступил с декларацией о непризнании аннексии Крыма и вхождение украинского полуострова в состав России. Он подчеркнул, что в Вашингтоне “отказываются признавать суверенитет Кремля” над полуостровом и призвал Москву прекратить оккупацию Крыма.