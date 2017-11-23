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Порошенко подякував Туску за стратегічне бачення українсько-польської дружби

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Президентом ЄС Дональдом Туском обговорював питання Українсько-польських відносин. Про це голова держави сказав під час прес-конференції в Брюсселі, передає УНН.

“Я повністю задоволений зустріччю з паном Дональдом і хотів би подякувати йому і як президенту Європейського Союзу, і як поляку за абсолютно стратегічне бачення українсько-польської дружби. Це є відповідальна позиція відповідальної людини”, — сказав Президент.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко після зустрічі з Д.Туском заявив, що Європейський Союз підтримує європейські прагнення України.

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