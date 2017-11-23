Порошенко поблагодарил Туска за стратегическое видение украинской-польской дружбы

"Я полностью доволен встречей с господином Дональдом и хотел бы поблагодарить его и как президента Европейского Союза, и как поляка за совершенно стратегическое видение украинской-польской дружбы. Это ответственная позиция ответственного человека", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, П.Порошенко после встречи с Д.Туском заявил, что Европейский Союз поддерживает европейские стремления Украины.