Порошенко поділився кращими піснями 2017 року українською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко оприлюднив сім українських пісень, які йому найбільше сподобалися в 2017 році. Президент опублікував плейлист у Facebook, передає УНН.
Серед них зокрема пісні Onuka, Pianoboy, Riffmaster, DakhaBrakha, Тіни Кароль, Hardkiss і Марш нової української армії, виконаний відомими рок-музикантами.
Він зазначив, що завдяки запровадженим квотами на радіо і ТБ українська музика отримала новий потужний поштовх до розвитку.
"Українська музика в цьому році зробила значний крок вперед - з'явилося багато сучасної і цікавої музики. Але найголовніше: цей рік показав - українці хочуть слухати пісні рідною мовою", - написав П.Порошенко.
Нагадаємо, за рік було зафіксовано 17 порушень мовних квот на радіо.