Порошенко переговорив з Меркель напередодні її зустрічі з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко у четвер провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Співрозмовники скоординували позиції напередодні зустрічі канцлера ФРН та президента РФ. Петро Порошенко та Ангела Меркель обговорили ситуацію на Донбасі та подальші зусилля, в тому числі миротворчі, для забезпечення прогресу у мирному врегулюванні", - йдеться в повідомленні.
В АП зазначили, що особливу увагу під час розмови Порошенко приділив питанню звільнення українських заручників та політичних в’язнів, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях та в Росії, зокрема необхідності негайного звільнення українського режисера Олега Сенцова.
Президент України та Канцлер Німеччини також обговорили безпекові виклики, пов’язані з будівництвом "Північного потоку-2".
Співрозмовники узгодили графік наступних контактів у рамках подальшого розвитку двостороннього діалогу.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель у суботу, 18 серпня, на переговорах, які пройдуть під Берліном, планують обговорити ситуацію з американськими санкціями, стан справ в Україні, в Сирії, проект газопроводу "Північний потік-2".