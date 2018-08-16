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Порошенко переговорил с Меркель накануне ее встречи с Путиным

Киев • УНН

 • 9142 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в четверг провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Порошенко переговорил с Меркель накануне ее встречи с Путиным

"Собеседники скоординировали позиции в преддверии встречи канцлера ФРГ и президента РФ. Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании", - говорится в сообщении.

В АП отметили, что особое внимание во время разговора Порошенко уделил вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся на временно оккупированных территориях и в России, в частности необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова.

Президент Украины и Канцлер Германии также обсудили вызовы безопасности, связанные со строительством "Северного потока-2".

Собеседники согласовали график последующих контактов в рамках дальнейшего развития двустороннего диалога.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 18 августа, на переговорах, которые пройдут под Берлином, планируют обсудить ситуацию с американскими санкциями, положение дел в Украине, в Сирии, проект газопровода "Северный поток-2".

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