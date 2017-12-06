Порошенко передав ЗСУ 40 американських медичних машин
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Під час робочої поїздки до Львівської області Президент Петро Порошенко передав воїнам Збройних Сил України сертифікати на 40 одиниць медичних машин “Hummer”, наданих США. Про це повідомили у прес-службі Адміністрації Президента, передає УНН.
“Всі 40 автівок роз’їдуться одразу звідси по бойових бригадах в зоні проведення АТО. І з першого дня будуть працювати на українське військо, українського воїна”, — зазначив Глава держави.
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В свою чергу Посол США в Україні Марі Йованович зазначила, що це лише одна із частин допомоги у розмірі 800 мільйонів доларів, що надається США для України у цілях підготовки та бойового оснащення.
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“Ці „карети швидкої допомоги“ є символом нашої безупинної, відданої підтримки задля покращення спроможності України берегти її найцінніший ресурс — відважних та відданих чоловіків і жінок, що захищають свободу своєї держави”, — додала вона.
Представленні автомобілі можуть перевозити до чотирьох поранених на ношах або до шести сидячих. Кабіна для пацієнтів обладнана системами опалення та кондиціювання, а також системами подачі кисню для шістьох хворих.
Загалом протягом 2016-2017 років США передали ЗСУ 45 медичних автомобілів “Hummer”.
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