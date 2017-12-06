Порошенко передал ВСУ 40 американских медицинских машин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Во время рабочей поездки во Львовскую область Президент Петр Порошенко передал воинам Вооруженных Сил Украины сертификаты на 40 единиц медицинских машин “Hummer”, предоставленных США. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Президента, передает УНН.
“Все 40 автомобилей разъедутся сразу отсюда по боевым бригадам в зоне проведения АТО. И с первого дня будут работать на украинскую армию, украинского воина”, — отметил Глава государства.
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В свою очередь Посол США в Украине Мари Йованович отметила, что это лишь одна из частей помощи в размере 800 млн долларов, оказываемой США для Украины в целях подготовки и боевого оснащения.
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“Эти „кареты скорой помощи“ являются символом нашей непрерывной, преданной поддержки для улучшения способности Украины беречь ее самый ценный ресурс — отважных и преданных мужчин и женщин, защищающих свободу своего государства”, — добавила она.
Представленные автомобили могут перевозить до четырех раненых на носилках или до шести сидящих. Кабина для пациентов оборудована системами отопления и кондиционирования, а также системами подачи кислорода для шестерых больных.
Всего в течение 2016-2017 годов США передали ВСУ 45 медицинских автомобилей “Hummer”.
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