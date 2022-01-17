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Порошенко перебуває у внутрішньодержавному розшуку. Його анкета є на сайті МВС

Порошенко перебуває у внутрішньодержавному розшуку. Його анкета є на сайті МВС

Київ • УНН

 • 15864 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. П’ятий президент України, нардеп Петро Порошенко перебуває у внутрішньодержавному розшуку. Про це повідомляє МВС, передає УНН.

Так, повідомляється, що Порошенко перебуває у внутрішньодержавному розшуку. Вказується, що дата зникнення п’ятого президента України 24 грудня 2021 року.

Також зазначається, що він переховується від органів досудового розслідування. Додамо, що останній раз інформація оновлювалася на сайті 15 січня 2022 року 07:47.

Доповнення

Порошенко сьогодні, 17 січня прилетів до України.

Наразі він у Печерському райсуді столиці де суддя вже видалився до нарадчої кімнати для прийняття рішення щодо застосування до Порошенка запобіжного заходу.

Що було раніше

Офіс Генерального прокурора просив застосувати до п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Контекст

Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР". П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.

6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. Його адвокат стверджував, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.

6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка. У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня.

Згодом у ДБР уточнили, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.

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