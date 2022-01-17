Порошенко прилетів до України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. В аеропорт “Київ” (Жуляни) рейсом “Варшава-Київ” прибув п’ятий президент, народний депутат Петро Порошенко, пише УНН.
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Літак приземлився у Жулянах близько 9:05.
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З ранку біля аеропорту від прихильників п’ятого президента чути вигуки на його підтримку.
За повідомленнями, в аеропорту вже є і співробітники правоохоронних органів.
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України, та зустрінеться з Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою. Його адвокат стверджує, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.
6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.
У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня.
Згодом у ДБР уточнили, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівається, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.