Порошенко очікує поглиблення політичної асоціації від головування Болгарії в Раді ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що очікує від головування Болгарії у Раді ЄС поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. Про це Глава держави написав у Twitter, передає УНН.
“Вітаю нашого надійного партнера — Болгарію — з початком першого в історії цієї держави головування в Раді ЄС. Очікую на прогрес у нашому амбітному порядку денному: поглибленні політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, а також зміцненні підтримки ЄС у відновленні територіальної цілісності України”, — написав Президент.
Нагадаємо, 1 січня 2018 року Болгарія вперше після вступу до ЄС переймає головування у Раді Євросоюзу.