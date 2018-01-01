Порошенко ожидает углубления политической ассоциации от председательства Болгарии в Совете ЕС

"Поздравляю нашего надежного партнера - Болгарию - с началом первого в истории этого государства председательства в Совете ЕС. Жду прогресс в нашем амбициозном повестке дня: углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также укреплением поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины ", - написал Президент.

Напомним, 1 января 2018 Болгария впервые после вступления в ЕС принимает председательство в Совете Евросоюза.