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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Порошенко ожидает углубления политической ассоциации от председательства Болгарии в Совете ЕС

Киев • УНН

 • 10124 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от председательства Болгарии в Совете ЕС углубление политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС. Об этом Глава государства написал в Twitter, передает УНН.

Порошенко ожидает углубления политической ассоциации от председательства Болгарии в Совете ЕС

"Поздравляю нашего надежного партнера - Болгарию - с началом первого в истории этого государства председательства в Совете ЕС. Жду прогресс в нашем амбициозном повестке дня: углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также укреплением поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины ", - написал Президент.

Напомним, 1 января 2018 Болгария впервые после вступления в ЕС принимает председательство в Совете Евросоюза.

 

Украинские Национальные Новости

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