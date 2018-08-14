Порошенко обговорив з керівництвом Ізраїлю недопуск українців на територію країни
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко у вівторок провів зустріч з міністром з питань охорони навколишнього середовища,міністром у справах Єрусалима та спадщини Держави Ізраїль Зєевом Елькіним, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Президент України відзначив занепокоєння з приводу існуючих фактів недопуску українських громадян на територію Ізраїлю, незважаючи на існування безвізового режиму поїздок для громадян обох держав. Він закликав ізраїльську сторону вжити всіх можливих заходів для поліпшення ситуації у цій сфері”, — йдеться в повідомленні.
Глава держави обговорив з міністром, який є співголовою ізраїльської частини Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, результати її нещодавнього засідання, яке відбулося у червні.
Співрозмовники також обговорили інтенсивну торговельно-економічну співпрацю між двома країнами та відзначили значні перспективи для її подальшого розвитку. У зв’язку з цим домовились про необхідність якнайскорішого підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.
Як повідомляв УНН, на початку серпня Україна та Ізраїль закінчили юридичну перевірку тексту Угоди про Зону вільної торгівлі.