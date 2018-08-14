Порошенко обсудил с руководством Израиля недопуск украинцев на территорию страны

"Президент Украины отметил беспокойство по поводу существующих фактов недопуска украинских граждан на территорию Израиля, несмотря на существование безвизового режима поездок для граждан обоих государств. Он призвал израильскую сторону принять все возможные меры для улучшения ситуации в этой сфере", - говорится в сообщении.

Глава государства обсудил с министром, который является сопредседателем израильской части Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, результаты ее недавнего заседания, которое состоялось в июне.

Собеседники также обсудили интенсивное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами и отметили значительные перспективы для дальнейшего развития. В связи с этим договорились о необходимости скорейшего подписания Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.

Как сообщал УНН, в начале августа Украина и Израиль закончили юридическую проверку текста Соглашения о зоне свободной торговли.