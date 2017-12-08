Порошенко обговорив із прем’єром Литви взаємодію у сфері енергобезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Вільнюсі Президент України Петро Порошенко під час зустрічі із прем’єр-міністром Литовської Республіки Саулюсом Сквернялісом обговорив взаємодію у сфері енергобезпеки, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
“Литва залишається одним з найефективніших союзників України у протистоянні російській агресії”, — зазначив Президент.
У прес-службі додали, що під час зустрічі були обговорені можливості розширення двостороннього торговельно-економічного співробітництва, яке демонструє позитивні тенденції.
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Окрім цього, відзначили в АП, сторонами були розглянуті актуальні питання взаємодії України та Литви у сфері енергетичної безпеки та перспективи реалізації відповідних спільних проектів.
“Було позитивно відзначено укладення в рамках візиту двостороннього Меморандуму щодо співпраці у сфері енергетики, а також рішення України приєднатися до роботи Центру НАТО передового досвіду з енергетичної безпеки, який розташований у Вільнюсі”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 8 грудня Петро Порошенко провів зустріч з президентом Литви Далею Грібаускайте.