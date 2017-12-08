Порошенко обсудил с премьером Литвы взаимодействие в сфере энергобезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Вильнюсе Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквернялисом обсудил взаимодействие в сфере энергобезопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Литва остается одним из самых эффективных союзников Украины в противостоянии российской агрессии", - отметил Президент.
В пресс-службе добавили, что во время встречи были обсуждены возможности расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, которое демонстрирует положительные тенденции.
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Кроме этого, отметили в АП, сторонами были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия Украины и Литвы в сфере энергетической безопасности и перспективы реализации соответствующих совместных проектов.
"Было положительно отмечено заключение в рамках визита двустороннего Меморандума о сотрудничестве в сфере энергетики, а также решение Украины присоединиться к работе Центра НАТО передового опыта по энергетической безопасности, который расположен в Вильнюсе", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН 8 декабря Петр Порошенко провел встречу с президентом Литвы Далей Грибаускайте.