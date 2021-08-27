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Порошенко не з'явився на допит у справі Іловайської трагедії. Його планують викликати повторно

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Генерал Руслан Хомчак був допитаний в межах розслідування Іловайської трагедії, а п'ятий президент України, нардеп від “Європейської солідарності” Петро Порошенко не з'явився на допит. Проте Порошенка планують викликати повторно. Про це заявив очільник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів‚ вчинених в умовах збройного конфлікту, в Офісі Генпрокурора Юрій Рудь під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата:

На запитання, чи були допитані свідки Хомчак та колишній Верховний головнокомандувач Петро Порошенко, Рудь відповів: “Генерал Хомчак був допитаний. З приводу іншої особи, названої вами, органами досудового розслідування вживалися заходи щодо його виклику, він не прибув на допит, але ми будемо ще вживати заходів для забезпечення його допиту. Наразі ми очікуємо висновок експертизи, щоб провести допит комплексно по всіх питаннях”.

Рудь не розкрив деталі першого допиту Хомчака, зазначивши, що у 2014 році до перемовин з посадовцями ЗС РФ про коридор для українських військових був залучений не лише Хомчак, а й посадовці Генштабу та тодішнє керівництво сектору “Б”.

Додамо, що Руслан Хомчак у 2014 році командував одним із секторів сил АТО у Донецькій області та операцією зі взяття Іловайська.

Доповнення

Наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. За даними ОГП, тоді, 26-28 серпня, між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ почалися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань України за узгодженими маршрутами. Однак, як вказують в ОГП, 29 серпня 2014 року "за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ, в порушення вимоги ст. 37 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 1949 року, російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками під час виходу особового складу підрозділів сил АТО". За даними ОГП, в результаті розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році загинуло 366 осіб, 429 було поранено.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська. 

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