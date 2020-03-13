Порошенко не прийшов сьогодні на допит у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко сьогодні, 13 березня, не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ДБР.
"(Порошенко – ред.) не з’явився сьогодні на допит", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, Петра Порошенка очікували сьогодні, 13 березня, на допит у ДБР об 11:00.
Як повідомлялося, 6 березня п’ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.
Також, 28 лютого Порошенка в Державному бюро розслідувань допитали в двох справах як свідка.
Нагадаємо, ДБР оприлюднило перелік справ, у яких фігурує Порошенко.