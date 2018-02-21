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Порошенко не приїде на суд у справі держзради Януковича

Порошенко не приїде на суд у справі держзради Януковича

Київ • УНН

 • 18871 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко не приїде на судове засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Про це УНН повідомило джерело в Адміністрації Президента.

За словами співрозмовника агентства, П.Порошенко в 14:00 планує дати свідчення в суді у справі держзради В.Януковича у статусі свідка, але не в приміщенні суду, а через відеозв’язок зі судом.

“О 14:00 П.Порошенко не приїде на засідання, а дасть свідчення шляхом відеозв’язку” — сказало джерело.

Зазначимо, 21 лютого Оболонський районний суд Києва продовжить розгляд справи про державну зраду В.Януковича. На засіданні планується допит двох свідків сторони обвинувачення - Президента України Петра Порошенка і постійного представника України при ООН Володимира Єльченка.

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