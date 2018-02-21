Порошенко не приедет на суд по делу госизмены Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко не приедет на судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом УНН сообщил источник в Администрации Президента.
По словам собеседника агентства, П.Порошенко в 14:00 планирует дать показания в суде по делу госизмене В.Януковича в статусе свидетеля, но не в помещении суда, а через видеосвязь со судом.
"В 14:00 П.Порошенко не приедет на заседание, а даст показания путем видеосвязи" - сказал источник.
Отметим, 21 февраля районный суд Киева продолжит рассмотрение дела о государственной измене В.Януковича. На заседании планируется допрос двух свидетелей стороны обвинения - Президента Украины Петра Порошенко и постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.