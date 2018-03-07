Порошенко не має сумніву, що Україна отримає "все до копійки" за рішенням арбітражу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко переконаний, що Україна отримає “все до копійки” за рішенням Стокгольмського арбітражу у справі НАК “Нафтогаз України” та ПАТ “Газпром”. Про це сьогодні сказав Глава держави в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
“Я не має сумніву, що Україна отримає все до копійки (за рішенням Стокгольма — ред. ). Але наголошую, що це питання абсолютно не про гроші. Це питання має геополітичне значення”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, за рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2.56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.
У “Газпромі” заявили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.
А 2 березня повідомили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК “Нафтогаз України” на поставку і транзит газу.