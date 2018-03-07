Порошенко не сомневается, что Украина получит "все до копейки" по решению арбитража
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Украина получит "все до копейки" по решению Стокгольмского арбитража по делу НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром". Об этом сегодня сказал Глава государства в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"Я не сомневается, что Украина получит все до копейки (по решению Стокгольма - ред.). Но подчеркиваю, что этот вопрос совершенно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение", - сказал он.
Как сообщал УНН, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".
В "Газпроме" заявили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта сообщили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.