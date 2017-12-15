Порошенко найближчим часом видасть укази про реорганізацію місцевих судів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко запевняє, що найближчим часом він підпише низку указів щодо реорганізації місцевих та апеляційних судів. Про це Порошенко заявив це сьогодні під час урочистостей з початку роботи нового Верховного Суду у Києві, передає кореспондент УНН.
“Найближчим часом мною будуть видані укази — в межах моїх конституційних повноважень, щодо ліквідації і створення нових апеляційних і місцевих судів, що буде сприяти повному перезавантаженню судової системи... Це те, що ми маємо зробити — з першої інстанції ми маємо забезпечити право українця на справедливість”, — сказав Порошенко.
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Нагадаємо, 7 грудня П.Порошенко заявив, що самостійно підготовить і внесе законопроект про Вищий антикорупційний суд, якщо до початку наступного тижня цього не зроблять народні депутати.