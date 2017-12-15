Порошенко в ближайшее время выдаст указы о реорганизации местных судов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что в ближайшее время он подпишет ряд указов о реорганизации местных и апелляционных судов. Об этом Порошенко заявил это сегодня во время торжеств с начала работы нового Верховного суда в Киеве, передает корреспондент УНН.
"В ближайшее время мной будут изданы указы - в пределах моих конституционных полномочий, по ликвидации и создания новых апелляционных и местных судов, будет способствовать полному перезагрузке судебной системы... Это то, что мы должны сделать - с первой инстанции мы должны обеспечить право украинцам на справедливость", - сказал Порошенко.
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Напомним, 7 декабря П.Порошенко заявил, что самостоятельно подготовит и внесет законопроект о Высшем антикоррупционном суде, если до начала следующей недели этого не сделают народные депутаты.