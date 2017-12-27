Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко вже прилетів на Донбас, щоб зустріти звільнених полонених з ОРДЛО. Про це у своєму Facebook повідомила уповноважена Президента з питань мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко, передає УНН.
"За кілька хвилин наших хлопців і жінок особисто привітає на свободі Президент Порошенко, який доклав для їх звільнення дуже багато. Верховний Головнокомандуючий прилетів на Донбас подякувати своїм солдатам. За мужність. Це – правильно", - заявила Геращенко.
Нагадаємо, раніше представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що перемовини та консультації про звільнення заручників тривали з початку війни, але змісту та результатів набрали в межах мінського процесу.
Раніше повідомлялося, що автобуси з 58 звільненими з полону вирушили з окупованої Горлівки до контрольованого Майорська.
Обмін для звільнення українських заручників на Донбасі завершився, з полону звільнили 74 заручників.