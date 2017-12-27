Порошенко на Донбассе встретил освобожденных украинских заложников

"За несколько минут наших ребят и женщин лично поздравит на свободе Президент Порошенко, который приложил для их освобождения очень много. Верховный Главнокомандующий прилетел на Донбасс поблагодарить своих солдат. За мужество. Это - правильно", - заявила Геращенко.

Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что переговоры и консультации об освобождении заложников длились с начала войны, но содержания и результатов набрали в пределах минского процесса.

Ранее сообщалось, что автобусы с 58 освобожденными из плена отправились из оккупированной Горловки к контролируемому Майорская. Обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе завершился, из плена освободили 74 заложников.