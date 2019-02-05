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Порошенко: миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом для спостерігачів ОБСЄ

Київ • УНН

 • 10488 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом для спостерігачів ОБСЄ. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє УНН.

“Миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом для спостерігачів ОБСЄ. Миротворці мають творити мир і мати мандат відповідальності на окупованій території і їх наявність означає — роззброєння незаконних збройних формувань, виведення іноземних військ і забезпечення безпекового компоненту”, — заявив глава держави.

Як раніше зазначав УНН, Україна ніколи не визнає факт окупації Керченської протоки. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив Президент України Петро Порошенко. “Я наголошую на тому, що ми ніколи не визнаємо факт окупації Керченскої протоки, ми ніколи не визнаємо факт окупації Азовського моря. Ми стовідсотково будемо вимагати забезпечення вільного користування відповідно до двосторонніх угод, до конвенції ООН щодо свободи мореплавства”, — наголосив Президент.

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