Порошенко: медреформа передбачає 4G-зв'язок у кожному українському селі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В рамках медичної реформи у кожному селі буде інтернет-зв'язок 4G, для того, щоб молодь мала доступ до інтерактивних занять найкращих викладачів світу. Про це під час зустрічі з молодими науковцями в КПІ повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Ми зараз робимо дуже амбітну програму сільської медицини, яка передбачає інтернет-зв'язок 4 покоління в кожному українському селі. Три об'єкти буде – школа, амбулаторія і сільська рада. Для того це робити? Для того, щоб учень зі школи сільської місцевості, якщо він має хист, мав всі умови для того, щоб він мав доступ до інтерактивних занять найкращих викладачів світу", - заявив Порошенко.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко повідомив, що за ліцензії зв'язку 4-го покоління державний бюджет отримав близько 2,5 млрд грн.