Порошенко: медреформа предусматривает 4G-связь в каждом украинском селе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В рамках медицинской реформы в каждом селе будет интернет-связь 4G, для того, чтобы молодежь имела доступ к интерактивным занятиям лучших преподавателей мира. Об этом во время встречи с молодыми учеными в КПИ сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Мы сейчас делаем очень амбициозную программу сельской медицины, которая предусматривает интернет-связь 4 поколения в каждом украинском селе. Три объекта будет - школа, амбулатория и сельский совет. Для того это делать? Для того, чтобы ученик школы сельской местности, если он талант, имел все условия для того, чтобы он имел доступ к интерактивным занятиям лучших преподавателей мира", - заявил Порошенко.
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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что по лицензии связи 4-го поколения государственный бюджет получил около 2,5 млрд грн.