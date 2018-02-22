Порошенко: медреформа предусматривает 4G-связь в каждом украинском селе

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62004 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75025 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77800 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106917 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100284 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104510 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111499 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117079 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122778 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134286 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Порошенко: медреформа предусматривает 4G-связь в каждом украинском селе

Порошенко: медреформа предусматривает 4G-связь в каждом украинском селе

Киев  •  УНН

 • 13744 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В рамках медицинской реформы в каждом селе будет интернет-связь 4G, для того, чтобы молодежь имела доступ к интерактивным занятиям лучших преподавателей мира. Об этом во время встречи с молодыми учеными в КПИ сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Мы сейчас делаем очень амбициозную программу сельской медицины, которая предусматривает интернет-связь 4 поколения в каждом украинском селе. Три объекта будет - школа, амбулатория и сельский совет. Для того это делать? Для того, чтобы ученик школы сельской местности, если он талант, имел все условия для того, чтобы он имел доступ к интерактивным занятиям лучших преподавателей мира", - заявил Порошенко.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что по лицензии связи 4-го поколения государственный бюджет получил около 2,5 млрд грн.

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