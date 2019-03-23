Порошенко хоче внести ще одні зміни до Конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Порошенко ініціюватиме зміни до Конституції для закріплення у ній децентралізації, передає УНН.
"Тому ми будемо проводити конституційні зміни та захищати децентралізацію", - наголосив Порошенко.
Як повідомляв УНН, закон про зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО набув чинності 21 лютого.
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Метою ухвалення закону про внесення змін до Основного закону є законодавче закріплення в Конституції України цивілізаційного вибору, європейської ідентичності Українського народу та незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, вказано у пояснювальній записці до документа.
Нагадаємо, 19 лютого закон про зміни до Конституції, яким незворотньо закріплений рух України до ЄС і НАТО, підписав Президент.
Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО 7 лютого.