Порошенко і Юнкер обговорили перспективи виділення Україні макрофінансової допомоги з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером у межах Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
“Співрозмовники обговорили перспективи виділення Євросоюзом Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні, а також шляхи реалізації ініціативи “Східне партнерство+”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що президент Єврокомісії запевнив, що Європейський Союз готовий посилити всебічну підтримку України у 2018 році на шляху системних реформ та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
“Співрозмовники обговорили хід реформ в Україні. Президент України відзначив важливість формування незалежної антикорупційної інфраструктури і, зокрема незалежного Антикорупційного суду”, — повідомляє прес-служба АПУ.
Лідери домовились розпочати підготовку до наступного Двадцятого Саміту Україна-ЄС.
Також було висловлено занепокоєння впровадженням проекту “Північний потік-2”, який Президент України назвав політичним.
Раніше, у рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, Президент України Петро Порошенко провів зустрічі з Міністром оборони США Джеймсом Меттісом.