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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67634 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83265 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85950 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108788 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100835 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104756 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111712 просмотра

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Порошенко и Юнкер обсудили перспективы выделения Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС

Порошенко и Юнкер обсудили перспективы выделения Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС

Киев  •  УНН

 • 9759 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в пределах Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

"Собеседники обсудили перспективы выделения Евросоюзом Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине, а также пути реализации инициативы" Восточное партнерство+", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Еврокомиссии заверил, что Европейский Союз готов усилить всестороннюю поддержку Украине в 2018 году на пути системных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Собеседники обсудили ход реформ в Украине. Президент Украины отметил важность формирования независимой антикоррупционной инфраструктуры и, в частности независимого антикоррупционного суда", - сообщает пресс-служба АПУ.

Лидеры договорились начать подготовку к следующему двадцатому саммиту Украина-ЕС.

Также была выражена обеспокоенность внедрением проекта "Северный поток-2", который Президент Украины назвал политическим.

Ранее, в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, Президент Украины Петр Порошенко провел встречи с министром обороны США Джеймсом Меттисом.

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