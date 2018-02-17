Порошенко и Юнкер обсудили перспективы выделения Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в пределах Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
"Собеседники обсудили перспективы выделения Евросоюзом Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине, а также пути реализации инициативы" Восточное партнерство+", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент Еврокомиссии заверил, что Европейский Союз готов усилить всестороннюю поддержку Украине в 2018 году на пути системных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
"Собеседники обсудили ход реформ в Украине. Президент Украины отметил важность формирования независимой антикоррупционной инфраструктуры и, в частности независимого антикоррупционного суда", - сообщает пресс-служба АПУ.
Лидеры договорились начать подготовку к следующему двадцатому саммиту Украина-ЕС.
Также была выражена обеспокоенность внедрением проекта "Северный поток-2", который Президент Украины назвал политическим.
Ранее, в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, Президент Украины Петр Порошенко провел встречи с министром обороны США Джеймсом Меттисом.