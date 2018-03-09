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Порошенко і Могеріні скоординують позиції щодо виборів президента РФ в Криму

Порошенко і Могеріні скоординують позиції щодо виборів президента РФ в Криму

Київ • УНН

 • 10967 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко і віце-президентом Європейської комісії – високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні проведуть зустріч 12 березня, під час якої скоординують позиції щодо невизнання виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.

Під час зустрічі 12 березня П.Порошенко і Ф.Могеріні скоординують позиції щодо невизнання незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя та обговорять шляхи подальшого вдосконалення санкційної політики проти Росії за підрив територіальної цілісності та суверенітету України.

Крім того, будуть обговорені питання безпекової ситуації на Донбасі та перспективи започаткування Миротворчої місії ООН на підтримку імплементації Мінських домовленостей.

Сторони також обговорять шляхи підтримки з боку ЄС реформ в Україні та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Нагадаємо, Федеріка Могеріні відвідає Україну з робочим візитом 11 та 12 березня.

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