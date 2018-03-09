Порошенко и Могерини скоординируют позиции по выборам президента РФ в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и вице-президентом Европейской комиссии - высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проведут встречу 12 марта, во время которой скоординируют позиции о непризнании выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.
Во время встречи 12 марта П.Порошенко и Ф.Могерини скоординируют позиции о непризнании незаконных выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя и обсудят пути дальнейшего совершенствования санкционной политики против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.
Кроме того, будут обсуждены вопросы безопасности ситуации на Донбассе и перспективы начала миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации минских договоренностей.
Стороны также обсудят пути поддержки со стороны ЕС реформ в Украине и выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Напомним, Могерини посетит Украину с рабочим визитом 11 и 12 марта.