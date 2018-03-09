Порошенко и Могерини скоординируют позиции по выборам президента РФ в Крыму

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 37576 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53320 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56914 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101934 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92880 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103663 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110676 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116984 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122499 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133908 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Порошенко и Могерини скоординируют позиции по выборам президента РФ в Крыму

Порошенко и Могерини скоординируют позиции по выборам президента РФ в Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и вице-президентом Европейской комиссии - высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проведут встречу 12 марта, во время которой скоординируют позиции о непризнании выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

Во время встречи 12 марта П.Порошенко и Ф.Могерини скоординируют позиции о непризнании незаконных выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя и обсудят пути дальнейшего совершенствования санкционной политики против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кроме того, будут обсуждены вопросы безопасности ситуации на Донбассе и перспективы начала миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации минских договоренностей.

Стороны также обсудят пути поддержки со стороны ЕС реформ в Украине и выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Напомним, Могерини посетит Украину с рабочим визитом 11 и 12 марта.

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