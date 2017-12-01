Порошенко: ГПУ конфіскувала 44 млрд грн, викрадених попередньою владою

"Саме прокуратура шляхом розслідування складних справ і судових рішень конфіскувала 44 мільярди коштів, викрадених за попередньої влади", - сказав П.Порошенко.

За його словами, завдяки цьому з'явились кошти для сільських амбулаторій, військових казарм, нового заводу із виробництва боєприпасів.

Як повідомляв УНН, сьогодні, у День прокуратури, Генеральний прокурор Юрій Луценко відзвітував про роботу ГПУ за півтора роки.