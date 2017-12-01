Порошенко: ГПУ конфіскувала 44 млрд грн, викрадених попередньою владою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України конфіскувала 44 мільярди гривень, викрадених за попередньої влади. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на урочистостях до Дня працівників прокуратури, передає УНН.
"Саме прокуратура шляхом розслідування складних справ і судових рішень конфіскувала 44 мільярди коштів, викрадених за попередньої влади", - сказав П.Порошенко.
За його словами, завдяки цьому з'явились кошти для сільських амбулаторій, військових казарм, нового заводу із виробництва боєприпасів.
Як повідомляв УНН, сьогодні, у День прокуратури, Генеральний прокурор Юрій Луценко відзвітував про роботу ГПУ за півтора роки.