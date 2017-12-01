Порошенко: ГПУ конфисковала 44 млрд грн, похищенных предыдущей властью

"Именно прокуратура путем расследования сложных дел и судебных решений конфисковала 44 миллиарда средств, похищенных при предыдущей власти", - сказал П.Порошенко.

По его словам, благодаря этому появились средства для сельских амбулаторий, военных казарм, нового завода по производству боеприпасов.

Как сообщал УНН, сегодня, в День прокуратуры, Генеральный прокурор Юрий Луценко отчитался о работе ГПУ за полтора года.