Порошенко: ГПУ конфисковала 44 млрд грн, похищенных предыдущей властью
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины конфисковала 44 миллиарда гривен, похищенных при предыдущей власти. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на торжествах ко Дню работников прокуратуры, передает УНН.
"Именно прокуратура путем расследования сложных дел и судебных решений конфисковала 44 миллиарда средств, похищенных при предыдущей власти", - сказал П.Порошенко.
По его словам, благодаря этому появились средства для сельских амбулаторий, военных казарм, нового завода по производству боеприпасов.
Как сообщал УНН, сегодня, в День прокуратуры, Генеральный прокурор Юрий Луценко отчитался о работе ГПУ за полтора года.